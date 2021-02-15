برفقة عصفورة.. أحدث ظهور لـ سوسن بدر

وعلقت سوسن بدر علي الصورة قائلة : " لقيت العصفورة دي امبارح في الجنينه مكانتش عارفه تطير و القطه كانت هاتكلها .. شلتها و فضلت قاعده بيها احركلها جناحتها براحه لحد ما طارت تاني .. سبحان الله " .

وشاركت الفنانة سوسن بدر كضيفة شرف في أحداث فيلم "وقفة رجالة" بطولة ماجد الكدوانى وسيد رجب وبيومى فؤاد وشريف دسوقى، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائية.





وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول 4 أصدقاء يقررون كسر الروتين واستعادة أيام الشباب من خلال رحلة يقومون بها إلى أحد الفنادق بشرم الشيخ.



