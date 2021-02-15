بعد إعلان استئناف الدراسة الجامعية 27 فبراير.. طلاب: القرار في صالحنا

اوضحت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أنه فى ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد فى اجتماعها مساء السبت 13 فبراير 2021 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.





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وقرّرت مد أجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الفصل الدراسي الثاني بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق 27 فبراير 2021 بنظام التعليم الهجين الذى تم اعتماده منذ بدء العام الدراسي الجاري.













بينما اعرب الطلاب عن سعادتهم بالتسجيل لاسبوع اخر حيث سمحت لهم الفرصة لمراجعة المنهج والدخول في أجواء المذاكرة مرة أخرى بعد اجازة طويلة، حيث قال محمد محمود طالب بكلية العلوم ، أن قرار التأجيل كان مفاجئ لكنه في صالح الطلاب لذا كان خبر سعيد على الطلاب لكي يلحقوا مراجعة المناهج.









واشارة سلوى عبد الله طالبة بكلية الاداب، ان تأجيل الامتحانات في صالح ، مشيرة إلى أن استكمال الفصل الدراسي الثاني ايضا سيكون في صالح الطلاب ولكن مازال هناك ازمة في التعليم عن بعد لتحمل الطالب عبء تكلفة الانترنت.









بينما اختلف معهم في الرأي الطالب محمد مجدي، والذي قال ان القرار سيؤدي إلى تأجيل موعد الانتهاء ايضا من الفصل الدراسي الثاني وبالتالي سيمتد الفصل الدراسي إلى وقت اكبر ولكن ذلك سيكون افضل من الغاء الامتحانات .

















أكد الدكتور خالد عبدالعفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات إعلامية على استئناف الدراسة والامتحانات بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق 27 فبراير القادم وفق قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.





وأوضح الوزير أن الجامعات والمعاهد ستجرى الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسي الأول بدءا من يوم السبت الموافق 27 فبراير، حسب الجداول التى تعلنها الكليات والمعاهد، على مواقعها الإلكترونية قبل موعد الامتحانات بوقت كاف.





ونفى الدكتور خالد عبدالغفار وجود أي نية لاستبدال الامتحانات بالجامعات والمعاهد بالأبحاث أو الامتحانات الإلكترونية، باستثناء بعض الجامعات التي أعلنت مسبقًا إجراء امتحانات إلكترونية لتوافر البنية التحتية المعلوماتية بها.





و أكد الدكتور خالد عبدالغفار أنه يمكن لأي طالب تقديم طلب إلى إدارة الكلية لتأجيل العام الدراسي إن أراد ذلك، وسيتم النظر في تلك الطلبات من خلال اللجان المختصة، دون احتساب ذلك العام الدراسي عام رسوب وذلك وفقًا للوائح والقوانين.





وأوضح الوزير استمرار تطبيق التعليم الهجين الذي يعد مزيجا بين التعليم وجها لوجه والتعليم عن بُعد فى الفصل الدراسى الثاني، وأن حضور الطلاب للدارسة بالكليات النظرية يومين والكليات العملية من ٣-٤ أيام.



