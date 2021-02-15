سارة الأمين المكرمة من وزيرة الهجرة توضح تفاصيل نشاطها الإفريقي

قالت سارة الأمين المكرمة من وزير الهجرة ، على نشاطها المجتمعي بقارة أفريقيا، إن مصر على مدار العصور وهي تحظى بالوجود الإفريقي القوي ، ولا أحد ينكر مساهمة مصر في تحرر الشعوب قديما .





وأضافت سارة الأمين ، خلال استضافتها في برنامج "صباحك مصري"، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2" ، أنها تعيش في دولة "كينيا " منذ ثلاثة سنوات ، وأسست من خلال مؤسسة إفريقيا السعيدة ، للاهتمام بـ " حق المياه" ، من خلال حفر الآبار ، والشق الأخر يتعلق بالاهتمام بالتعليم .





ولفتت "الأمين " إلى أن هناك دولا إفريقية تعيش أزمة حقيقة فيما يخص سهولة الحصول على المياه ، والذي يؤثر على صحة الطفل وفرصته في التعليم .





وتابعت : انجزنا في ثلاث سنوات عشرات الآبار ، وادخلنا أنظمة للتعليم بالقرى ، مخصوصة بالبنات ، وتشجيعهم على العودة للدراسة .



