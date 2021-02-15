انتشال آخر جثة لرجل من أسفل أنقاض عقار روض الفرج المنهار

نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة في انتشال آخر جثة لرجل من أسفل انقاض عقار روض الفرج المنهار حيث نجحوا فى انتشال جثة لـ"سيدة ورجل" وطفل حيا، وتم العثور على آخر جثة لرجل، فيما تم اخلاء ٤ عقارات مجاورة للمنزل المنهار.





وكانت عمليات اطفاء القاهرة قد تلقت بلاغا بانهيار جزئي لعقار بحاره المجدلي متفرعة من شارع جزيرة بدران بروض الفرج ، ووجود اشخاص اسفل الانقاض.









على الفور انتقلت أجهزة الأمن وتم فرض كردون أمني بمحيط منطقة البلاغ ، فيما تم توجيه ٤ فرق انقاذ بري الذين تمكنوا من استخراج ٤ أشخاص من اسفل الانقاض بينهم سيدة ورجلان احدهما ٤٠ سنة والثاني ٥٠ سنة " متوفان " وطفل ١٢ سنة مصاب.





وتبين ان العقار صادر له قرار ازاله من عده سنوات ولم يتم اخلاءه حتي وقعت الكارثة ، ونجح رجال الحماية المدنية في انتشال ٣ جثث وطفل بعد ساعات من العمل على مدار الساعه من أسفل الانقاض العقار المنهار المكون من طابقين وارضي ، تم تحرير محضر وتم نقل الجثث الـ٣ والطفل المصاب للمستشفي .





فيما انتقل ممثل عن النيابة العامة لمعاينه العقار المنهار وتم سؤال شهود العيان ، وانتقلت لجنة هندسية من محافظة القاهرة لفحص حاله العقارات المجاورة حيث تم اخلاء ٤ عقارات لصدور قرارات ازاله بشأنها.