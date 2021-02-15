بعد مقتل 13 تركيا.. أردوغان يوجه اتهاما لـ واشنطن وتحذيرا لـ أوروبا

اتهم الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، الاثنين، الولايات المتحدة بتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية شمالي سوريا والعراق من خلال ارسال آلاف شاحنات الأسلحة والمعدات العسكرية، واصفًا تصريحات واشنطن حول مقتل قوات تركية بالعراق بـ "المزحة".





ووفقًا لشبكة "تي أر تي" التركية، دعا اردوغان، خلال كلمة له في مؤتمر حزب العدالة والتنمية اليوم الاثنين، الولايات المتحدة أن توقف دعمها لتنظيم حزب العمال الكردستاني " بي كا كاpkk "، الذي يعتبره تنظيما إرهابيا، مضيفا: "على الرئيس الأمريكي أن يعرف الوجه الحقيقي لتنظيم PKK الإرهابي".





وقال الرئيس التركي إن كل من يؤيد الإرهابيين أو يؤيدهم أو يتعاطف معهم يده ملطخة بدماء المواطنين الأتراك الذين قتلوا في غارا، مشيرا إلى أنه "بعد المجزرة البشعة في غارا (قتل 13 مواطنًا تركيًا) لا يمكن لأحد أن ينتقد العمليات العسكرية التركية في سوريا والعراق ضد تنظيم بي كا كا PKK".





وتابع قائلا: " أوجّه كلامي إلى الأوروبيين والأمريكيين بالقول إنكم عندما تنفون عن تنظيمات إرهابية هذه الصفة، لا يغير ذلك من الحقيقة شيئًا. سيظلون إرهابيين وأنتم تدعمونهم"، محذرا من أن تركيا ستتخذ جميع التدابير ضد كل من يدعم الإرهاب ولو بشكل خفي، وستفعل كل ما يلزم لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي داخل تركيا وخارجها.





وقال الرئيس التركي إن القوات المسلحة التركية تنفذ عمليات عسكرية في واحدة من أصعب المناطق الجغرافية، مشيرا إلى أنه لم تعد قنديل أو سنجار (بالعراق) آمنة للتنظيمات الإرهابية، وفي أي لحظة يمكن أن نصل إلى أي مكان يوجد فيه إرهابي يهدد تركيا، على حد قوله.





وكانت وزارة الدفاع التركية قد اعلنت أنها ضبطت أسلحة وذخائر لمنظمة "بي كا كا" في إحدى المغارات بمنطقة غارا شمالي العراق.

وقد عثرت القوات التركية على جثث 13 مدنيا، وجدتهم مقتولين عند مداهمتها إحدى مغارات منظمة "بي كا كا"، في منطقة غارا شمالي العراق في إطار عملية "مخلب النسر-2".



