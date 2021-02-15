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مرأة

في 15 دقيقة.. طريقة عمل الكاسترد بالبسكويت

الإثنين 15/فبراير/2021 - 07:31 م
صدى البلد
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ريهام قدري
إذا كنتِ تحاولين تقديم حلويات مختلفة وسهلة يمكنك ان تتعرفي على طريقة عمل الكاسترد بالبسكويت. 

المقادير: 

- حليب: 3 أكواب (بارد)
- بودرة الكاسترد الجاهزة: 5 ملاعق كبيرة
- سكر: 4 ملاعق كبيرة
- بسكويت سادة: علبة ونصف 

طريقة التحضير: 

ضعي الحليب وبودرة الكاسترد الجاهزة والسكر بقدر صغير على النار، وحركي حتى يتشكل لديك مزيج  أصفر كريمي متجانس.
ضعي طبقة من البسكويت السادة بقاع طبق البايركس، وأضيفي طبقة من الخليط الأصفر.
كرري الخطوة السابقة حتى نفاذ كمية البسكويت والخليط.
للتزيين: اطحني القليل من البسكويت وزيني به وجه الحلى، وأدخليه للثلاجة مدة لا تقل عن 3 ساعات قبل التقديم.
قطعيه وقدميه باردًا.
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