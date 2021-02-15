لجنة لاختيار الأم المثالية من الجهاز التنفيذي بمطروح

أكد اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح اليوم الاثنين انعقاد لجنة اختيار الأم المثالية من الموظفات بديوان عام المحافظة ومراكز المدن بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح . إبراهيم













واضاف انه تم عقد اللجنة بحضور أعضاء اللجنة من مديري الإدارات المعنية والعمدة محمد الحبونى رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح .والتي تقام تحت رعاية وزارة التنمية المحلية ، بالتعاون مع المحافظة .





وأكد السكرتير العام ان تكريم الأمهات المثاليات على مستوى الديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية التابعة لها ياتى تزامنًا مع احتفاليات الدولة الخاصة بتكريم المرأة بشهر مارس من كل عام بهدف تعظيم دور الأم العاملة .





واشار انه تم مراعاة كافة الضوابط والشروط ،مع الالتزام بالشفافية والحيادية فى عملية الاختيار طبقا لقصص كفاح كل متقدمة والاولويات والمصاعب التى تحملتها مع استمرار العطاء بالإضافة لعملها للحفاظ على تماسك أسرتها ورعاية وتربية ابنائها كنموذج اسرة يحتذى بها .

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وأوضحت ميرفت شرف مدير إدارة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة ان 12 سيدة تقدموا للمسابقة على مستوى ديوان عام المحافظة ومراكز المدن ، تم بحث ملفات كافة المتقدمات من خلال اللجنة لاختيار الامهات المثاليات من الجهاز التنفيذي وسيتم تكريمهن خلال الاحتفالات بالمرأة خلال شهر مارس .





يذكر ان وزارة التضامن الاجتماعى ، قد اغلقت ، باب التقديم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية لعام 2021م، والتى تم فتح باب التقدم لها 27 يناير الماضى، وقامت مديريات التضامن الاجتماعى عقب غلق باب التقديم ، بإجراء حصر للأسماء المتقدمة وبحث حالتها تمهيدا لاختيار الأم المثالية عن كل محافظة، بالإضافة إلى الأم المثالية على مستوى الجمهورية.





وحددت وزارة التضامن الاجتماعى عددًا من الشروط الأساسية لاختيار الأم المثالية لهذا العام، حيث يجب ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، والا يزيد عدد الابناء على 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط المحافظات الحدودية ( شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادى الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان ) بحد أقصى 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالى أو فى الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز فى احدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا .





وضمت الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2021 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الانسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الابناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الايجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الاسرة.





وتتضمن الشروط أيضًا إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتفعيل دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى وتعظيم دور هذه الاسر خاصة الأسر التى لديها أطفال طبيعيين وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ الاسرى الجيد وحمايتهم من المشكلات التى قد يتعرضون لها فى مؤسسات الرعاية.





ويشهد هذا العام للمرة الأولى استحداث فئة الأم التى لديها أحد المشروعات الصغيرة، وذلك للتأكيد على أهمية التمكين الاقتصادى ويقصد بها الأم التى قامت بتربية أبنائها إلى جانب حصولها على أحد المشروعات الإنتاجية والتى ساهمت فى رفع المستوى الاجتماعى والاقتصادى للأسرة.





ومن المقرر أن تتضمن الفئات المكرمة لهذا العام تكريم الأم المثالية على مستوى المحافظات والأم البديلة وأم من ذوى الاحتياجات الخاصة "سمعية وبصرية وحركية" وأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة تميز فى احدى المجالات الرياضية أو الفنية او العلمية وأم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.



