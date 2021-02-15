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رياضة

المريخ السوداني يهدي درعه للأهلي ويهنئه ببرونزية المونديال

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:30 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حرص نادي المريخ السوداني، علي تهنئة النادي الأهلي بالتتويج بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخرا، وقام عمر محمد عبدالله، عضو مجلس إدارة المريخ السوداني ورئيس بعثة الفريق في القاهرة بإهداء العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي درع النادي السوداني بهذه المناسبة.

وقال رئيس بعثة المريخ السوداني في مصر إن الأهلي المصري شرف الكرة المصرية والعربية والإفريقية في مونديال الأندية ــ كعادته دائما ــ متمنيا أن يسير نادي المريخ والأندية السودانية على درب الأهلي المصري في الصعود لمنصات التتويج في كافة المحافل الدولية.

ووجه عضو مجلس إدارة المريخ السوداني الشكر للنادي الأهلي على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، وتلبية كافة متطلبات فريقه منذ وصوله للقاهرة، مؤكدا ان الأهلي سيلقى نفس الحفاوة والترحاب بالسودان من منطلق العلاقات الطيبة والتاريخية التي تربط الأشقاء في مصر والسودان على مر التاريخ.

ومن جانبه رحب العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي بالوفد السوداني في مقر الأهلي بالجزيرة، مؤكدا أنهم في بلدهم الثاني مصر، وقام بإهداء رئيس بعثة المريخ درع وعلم الأهلي تقديرا وتكريما لهم، متمنيا لهم التوفيق.
ويلتقي الأهلي مع المريخ السوداني في التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء في افتتاح مشوار الفريقين في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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