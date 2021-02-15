محافظ كفر الشيخ يسلم الميداليات للمراكز الثلاثة بدوري مراكز الشباب.. صور

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، ختام بطولة دوري مراكز الشباب الموسم الحالي بنسخته الثامنة، بين مركز شباب كفر مجر، ومركز شباب كفر الشيخ على ملعب نادى سخا وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتي فاز فيها مركز شباب كفر الشيخ على مركز شباب كفر مجر بثلاثة أهداف مقابل هدف.





جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة ،و عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، وصبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب.





وسلم محافظ كفر الشيخ ميداليات المركز الثالث لفريق مركز شباس الملح، والمركز الثاني لمركز شباب كفر مجر، وميداليات المركز الأول لفريق مركز شباب كفر الشيخ، كما كرم حكام المباراة والمراقبين، مقدمًا التهنئة لفريق مركز شباب كفر الشيخ والذي سيمثل المحافظة في دوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.





وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن دوري مراكز الشباب مر بمراحل عديدة أولها التصفيات التمهيدية بمشاركة 119 مركز شباب على 15 ملعبًا بمشاركة ما يزيد عن 2300 لاعب، وتم تصعيد 24 فريقًا لخوض مباريات بطولة الدوري، ليسجل هذا الموسم 136 مباراة بـ 503 أهداف صحيحة، حقق به فريق كفر مجر أقوى هجوم، وكفر الشيخ أقوى دفاع، شارك به 408 حكام مباراة.