إعلامية كويتية: دولتان عربيتان انتصرتا في معركة الأمن الغذائي

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن الدولتين الوحيدتين التي استطاعتا أن تنتصران في معركة الأمن الغذائي في ظل جائحة كورونا وتداعياته هما مصر والإمارات، لافتة إلى أن البلدين انتبها للمخطط العالمي الذي تخطط له الماسونية اليهودية وهو القضاء على ثلثي البشر عن طريق المجاعات وتغير المناخ.

وأشارت "الرشيد"، في رسالة إعلامية بثتها عبر "صدى البلد"، إلى أن مصر حققت اكتفاء ذاتيًا من المحاصيل الزراعية والخضروات، وأيضًا من الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، مشيدة بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد وحرصه الشديد على التأمين الغذائي لكل المصريين.

ولفتت الرشيد، إلى أن نجاح أي دولة في تأمين مصدر قوتها يزيد من قوتها وموقفها السياسي .. قائلة " تبقي مصر رمز لكل العرب .. كنانة الله في أرضه"، ومثمنة في الوقت ذاته، موقف مصر الداعم للدول الشقيقة والصديقة في ظل جائحة كورونا بتصدير المنتجات الزراعية المصرية كالبطاطس والليمون والبرتقال عبر موانيها دون توقف.

كما أشادت "الرشيد"، بمشروع الإمارات الضخم الذي تعكف على تأسيسه وهو أكبر مزرعة داخلية في العالم لتحقيق الاكتفاء الذاتي تقام على مساحات شاسعة في صحراء أبو ظبي بأحدث تقنيات الزراعة الحديثة.