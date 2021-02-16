ما هي مدة رئيس الشيوخ بعد انتخابه .. لائحة المجلس تجيب

وجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ له عدد من الاختصاصات وفقا للمادة 3 وهي:

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بما يأتي:





-توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.





- دعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.





- دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور.





-دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثانى من الدستور.





-دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور.





- تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات. وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.



