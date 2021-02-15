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محافظات

غلق 8 منشآت وتغريم 44 شخصا لعدم ارتداء الكمامة في الإسكندرية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:52 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني
قاد اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية اليوم الإثنين برفقة رجب عبد الرازق رئيس حي الجمرك، حملة مكبرة بشارع السيد محمد كريم وشارع الشيخ سليمان، بنطاق حي الجمرك، للتأكد من التزام أصحاب المحال والمقاهي والمطاعم باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حفاظا علي صحتهم وسلامة المواطنين المترددين عليهم.

وأكد السكرتير المساعد ضرورة التزام المحال والمقاهي بالاشتراطات الصحية والبيئية وارتداء الكمامات وإتاحة المعقمات والمطهرات لمرتادي المقاهي وتوفير صناديق القمامة، وإلزام أصحاب المقاهي بعدم افتراش حرم الطريق العام والالتزام بنظافة الشارع. 

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ومن جانبه ؛ أوضح رئيس الحي أن حملة اليوم أسفرت عن غلق و تشميع ٨ منشآت، وتم تحصيل غرامات فورية من المخالفين لقرار ارتداء الكمامة من عدد ٤٤ حالة، كما تم تحرير ٢٦ إنذارا من قبل مكتب العمل وإدارة شئون البيئة لعدم الالتزام بالنظافة العامة، وتحرير ١٨ محضرا متنوعا ما بين صحة وأمن صناعي ونظافة بيئة العمل وتموين، كما تم التحفظ على ٢٢ حالة إشغال طريق. 

هذا وقد شارك في الحملة ممثلين عن (الصحة، و مديرية التموين، و القوى العاملة، و الأمن الصناعي، و إدارة الرخص، و المتابعة الميدانية، وإدارة اشغالنا الطريق.

وقد كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بتنفيذ حملات إزالة إشغالات الطريق على حرم الطريق العام، وذلك لعدم إعاقة حركة المرور والمارة، مؤكدا على الإستمرار في تطبيق حملات الإجراءات الإحترازية مع التشديد على أصحاب المحال والمقاهي بضرورة تواجد أجهزة لقياس درجات الحرارة، وتوفر المطهرات والمعقمات والزام مرتاديها بإرتداء الكمامات مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.  
غلق 8 منشآت وتغريم 44 شخصا لعدم ارتداء الكمامة في الإسكندرية
غلق 8 منشآت وتغريم 44 شخصا لعدم ارتداء الكمامة في الإسكندرية
غلق 8 منشآت وتغريم 44 شخصا لعدم ارتداء الكمامة في الإسكندرية
غلق 8 منشآت وتغريم 44 شخصا لعدم ارتداء الكمامة في الإسكندرية
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