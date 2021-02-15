ختام بطولة الإسكندرية لرياضة ستريت وورك أوت.. صور





وحضر فعاليات البطولة الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة ، وإسلام قرطام رئيس اتحاد "ستريت وورك اوت"، وعدد من نجوم الرياضة المصرية أبرزهم البطل العالمي بيج رامى صاحب انجاز الفوز ببطولة مستر أوليمبيا 2020، وعدد من الابطال الأوليمبيين والبارلمبيين المصرين المتأهلين للمشاركة في اوليمبياد طوكيو 2021.





وأسفرت المرحلة النهائية عن فوز الثلاثى مازن أحمد بالمركز الأول، وحصل علي الميدالية الذهبية ومكافأة مالية قيمتها 15 ألف جنيه، كما فاز اللاعب محمد ممدوح بالمركز الثاني والميدالية الفضية ومكافأة مالية قيمتها 7 آلاف جنيه.





وفاز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية محمد مرسال وحصل على مكافأة مالية قيمتها 3 آلاف جنيه، حيث قام قرطام بتقديم الجوائز المالية من جيبه الخاص للفائزين، لتحفيزهم على الاستمرار في تطوير مستوياتهم الفنية.





وشارك في بطولة "ستريت وورك اوت " 20 لاعبا هم: مازن احمد السيد، احمد محمود حلمي، أحمد عصام الدين، محمد ممدوح، مهند محمد خالد، محمود محمد مرسال، احمد محمد صادق، محمد سعد إبراهيم، عمرو إبراهيم حسني، عادل محمود حسن، حامد صبحي الابراشى، يوسف هيثم عبد السلام، احمد محمد الشناوي، عمرو خالد احمد، محمد مكاوى، احمد إبراهيم بدران، علي أحمد علي، عمر كمال، محمد أبو زيد.





وتم تصفية المتأهلين إلى 8 لاعبين شاركوا في المرحلة النهائية وهم: مازن احمد السيد، احمد محمود حلمي، محمد ممدوح، محمود محمد مرسال، احمد إبراهيم بدران، علي أحمد علي, عمرو إبراهيم حسني، حامد صبحي الابراشى.





وأدار فعاليات البطولة 6 حكام هم: أسد جابر واكرم حماد في ال "Static"و مصعب سرحان وعبد الرحمن ممدوح في ال" Dynamic& dynamic strength"، وعمر الجبلي، ورمزي ابوزيد في ال "Combination".

أختتمت اليوم بطولة الاسكندرية لرياضة"ستريت وورك أوت" التى ينظمها الاتحاد المصرى لرياضات الشارع "ستريت وورك أوت" برئاسة إسلام قرطام، كأول بطولات المحافظات المؤهلة لأولمبياد الشارع واللياقة البدنية المقرر تنظيمها في مدينة الغردقة بمشاركة 2000 شاب وفتاة.