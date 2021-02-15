بمناسبة الفلانتين.. حفل زفاف جماعي على ظهور الفيلة في تايلاند.. فيديو

أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو يعرض حفل زفاف جماعي على ظهور الفيلة في تايلاند بمناسبة عيد الحب.





وأوضحت أن 104 عشاق احتفلوا بزواجهم على ظهور الفيلة في تايلاند، حيث نظمت مراسم زفاف جماعي سنوية تقام في حديقة للنباتات شرقي بانكوك بمناسبة عيد الحب.





وأشارت إلى أن فرقة موسيقية وراقصات قادت موكب الفيلة والمقبلين على الزواج وأشرف مسؤول محلي كبير كان على ظهر فيل على توقيع أوراق عقود القران.





وتابعت أن عقد القران على ظهور الفيلة حدث سنوي في حديقة نونج نوتش الاستوائية بمقاطعة تشونبوري وعادة ما يجتذب 200 من الراغبين في دخول القفص الذهبي، لكن عدد المشاركين هذا العام انخفض بسبب جائحة كورونا.