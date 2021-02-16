اقتصاد الإمارات| 270 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 270 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 128 مبايعة بقيمة 206.6 مليون درهم منها 12 مبايعة للأراضي بقيمة 53.26 مليون درهم و116 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 153.34 مليون درهم.





وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية " وام" إن أهم مبايعات الأراضي جاءت بقيمة 26 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة أم الشيف.









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وتصدرت منطقة اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة مليوني درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم.





وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم بمنطقة وادي الصفا 3 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيرًا مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الأولى.





وتصدرت منطقة اليلايس 2 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 4 ملايين درهم.





وسجلت الرهون قيمة قدرها 48.65 مليون درهم منها 14 رهنا لأراض بقيمة 16.74 مليون درهم و 29 رهنا لفلل وشقق بقيمة 31.91 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة ند الشبا الثالثة بقيمة 9 ملايين درهم وأخرى في منطقة ند الشبا الأولى بقيمة 6 ملايين درهم.





أما الهبات فقد شهدت تسجيل 7 هبات بقيمة 15.44 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 6 ملايين درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 4 ملايين درهم.