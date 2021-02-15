منتخب السلة يواجه مدغشقر في آخر الاستعدادات لتصفيات إفريقيا غدا

يستعد المنتخب المصري لكرة السلة لخوض مباريات المرحلة الثانية من التصفيات المقامة في مدينة المنستير بتونس والمؤهلة لبطولة إفريقيا 2021 في رواندا.





وخاض المنتخب المصري أمس الاحد مباراة ودية أولى له في تونس في مدينة المنستير التي تستضيف المرحلة الثانية من التصفيات، وتمكن الفراعنة بقيادة أحمد مرعي المدير الفني من الفوز بنتيجة 84/49.





وكشف العقيد وائل لطفي مدير المنتخبات في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة السلة عن الاتفاق مع منتخب مدغشقر على خوض مباراة ودية مساء غدًا الثلاثاء.





وأكد وائل لطفي ان المباراة ستقام في تمام الساعة الثامنة والنصف غدًا في اطار استعدادات المنتخبين للمرحلة الثانية من التصفيات على ان تكون هذه هي المباراة الودية الأخيرة للفراعنة قبل انطلاق المباريات الرسمية.





ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الخامسة في التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021 والتي تضم أيضًا منتخبات أوغندا وكاب فيردي والمغرب ويتصدر ترتيبها الفراعنة برصيد 6 نقاط بعد الفوز في مباريات الذهاب في التصفيات التي أقيمت في القاهرة نوفمبر الماضي.





فيما يتذيل منتخب مدغشقر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بعد انتهاء المرحلة الأولى من التصفيات والتي يتصدرها منتخب تونس برصيد 6 نقاط ومن بعده الكونغو ثم إفريقيا الوسطى برصيد 5 و4 نقاط على الترتيب.