خوان كارلوس مصاب بمرض خطير في دبي.. الأسرة الملكية الإسبانية تكشف حقيقة الوضع الصحي للملك السابق

نفت العائلة المالكة الإسبانية أن يكون ملك البلاد السابق خوان كارلوس (83 عاما) "مريض بشكل خطير" بعد انتشار شائعات في وسائل الإعلام في وقت سابق يوم الاثنين.





وقال البيت الملكي في مدريد، إن الملك السابق يتمتع بصحة جيدة.









ونقلت المجلة عن خوان كارلوس قوله "أمارس الجمباز لمدة ساعتين كل يوم وأشعر أنني بخير".





وغردت بيلار إير، وهي مؤلفة وخبيرة في العائلة المالكة الإسبانية، أن خوان كارلوس "في حالة خطيرة" وقد يتم إعادته إلى إسبانيا من أبو ظبي، حيث يعيش حاليًا".





وذكرت المجلة "الملك خوان كارلوس في حالة خطيرة والبيت الملكي يقيم احتمالية انتقاله إلى إسبانيا، وكانت ابنتاه ، إيلينا وكريستينا ، أفراد عائلته الوحيدين الذين انتقلوا إلى أبوظبي في الوقت الحالي".



