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محافظات

تلقى 125 ألفا و741 طلب تصالح بمخالفات البناء في بني سويف

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:38 م
محافظة بني سويف
محافظة بني سويف
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محمد عبدالحليم
صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأن إجمالي طلبات التصالح المقدمة"حتى اليوم الإثنين"قد بلغ 125 ألفا و741طلبا على مستوى  المحافظة. 

وأشار إلى توجيهاته لرؤساء المدن باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، حتى 31 مارس المقبل، وذلك في ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمد تلقى الطلبات لمدة  ثلاثة أشهر طبقا لقانون التصالح،والذي تضمن قيام المواطن بدفع قيمة 35% من قيمة التصالح"جدية"إذا ما تم السداد خلال فبراير الحالي، وتزيد إلى 40% حال  السداد خلال مارس القادم، فيما كان يتم دفع نسبة 30% ممن قاموا بالسداد خلال شهر يناير الماضي. 

وشدد المحافظ على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين،وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات،مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن،مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار عدوى  كورونا، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة،موجها مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فيطلب التصالح وفقًا للقانون. 

 كما أكد المحافظ على المواطنين بأهمية الإسراع في التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم مع الدولة، تسهيلا لتوصيل كافة المرافق والخدمات للعقارات موضوع التصالح بها،لافتا إلى أهمية الاستفادة من قرارات تمديد مهل السداد التى أقرتها الحكومة،للتيسير على المواطنين ولمنع الزحام،ومنوها عن توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بتلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع يوميًا خلال فترتين"صباحية ومسائية"وحتى أيام العطلات الرسمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة، للمضي قدمًا في تشجيع المواطنين والتيسير لهم في ملف التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون. 



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