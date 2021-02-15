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رياضة

سموحة ينهى استعداداته للقاء دكرنس في كأس مصر

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:59 م
تدريبات سموحة
تدريبات سموحة
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حسام الحارتي
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة استعدادته للقاء دكرنس بدور الـ32 لمسابقة كأس مصر.

 وعقب المران الختامى، اختار أحمد سامى عشرين لاعبا، للانتظام فى معسكر المباراة، والتى تقرر إقامتها فى تمام الثانية والنصف من مساء الغد على ملعب استاد دمنهور الرياضى.

وضمت قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار كل من:

عمر صلاح، محمد أشرف، أحمد جمال، رجب نبيل، محمود عزت، أطهر الطاهر، محمد شكرى، محمد ليله، محمد الترهونى، علي غزال، محمود حليمو، عمر ميرا، أحمد عبد القادر، محمد نادى، إسلام جمال، عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، مصطفى فتحى، ديريك تسيبامبى، حسام حسن.



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