مدير تعليم مطروح يبحث اختيار لجان امتحانات الدبلومات الفنية

استقبل عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح اليوم الإثنين، لجنة المقابلات الشخصية للمرشحين من العاملين بالتعليم الفني في مطروح للعمل بوظيفتي رؤساء لجان ومراقبين أوائل لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2021 والمكونة من أحمد مصطفى محقق قانوني بإدارة الشئون القانونية بالوزارة و علاء مصطفى بالإدارة العامة للتعليم الفني ومحمد أنور أبو اليزيد بالإدارة العامة للامتحانات، وذلك بمقر وكالة الوزارة في مدينة مرسي مطروح بحضور نبيل نجيب مدير التعليم الفني.





ورحب وكيل الوزارة بأعضاء اللجنة الوزارية متمنيًا لهم دوام التوفيق خلال فترة العمل المكلفين بها في محافظة مطروح .





كما تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح فعاليات ورشة العمل الخاصة بتطوير أداء معلمات رياض الأطفال وتبادل الخبرات مع أسرة التوجيه تحت إشراف التعليم العام بقاعة التنمية بحضور الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية وإسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام وعلياء بكر موجه عام رياض الأطفال وموجهي المرحلة الدراسية .





وأوضح وكيل الوزارة أن ورشة العمل تأتي امتدادا لسلسلة من التدريبات والبرامج للمعلمات لرفع كفاءتهم للمساهمة الفعالة في تطوير العملية التعليمية وإيمانًا بضرورة إعداد البراعم وتسليحهم بمهارات القرن الحادي والعشرين.









كما اجتمع سلامة مع مسئولي التغذية المدرسية بالإدارات التعليمية بالقاعة الكبرى في ديوان عام المديرية .





وشدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على مسئولي التغذية المدرسية بالإدارات التعليمية بتوجيه مديري المدارس بعمل إذن إضافة وكشف تفريغ الوجبات ليكون مطابقًا مع إحصائية الغياب وموقع من قبل لجنة التغذية بكل مدرسة بالاسم الثلاثي من أصل وصورة مع تسليمها للمندوب الخاص بكل مورد قبل اليوم الخامس من الشهر التالي.





وأكد سلامة كذلك خلال الاجتماع على مسئولي التغذية بالإدارات بضرورة توافر كافة الشروط الصحية في مخازن المدارس لضمان المحافظة على الوجبات الغذائية المدرسية مع مطابقتها للمواصفات القياسية الفنية المتعارف عليها وتوافر كافة عوامل الصحة السلامة والأمان لأبنائنا الطلاب.



