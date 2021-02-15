وزير البترول: خارطة طريق للنهوض بالتعدين.. وإقرار خطة جيولوجية استثمارية

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن قطاع التعدين في مصر لم يكن يأخذ نصيبه الكافي من الاهتمام في الفترة السابقة، نظرا لعدة أسباب منها التحديات التي كانت تواجه قطاع التعدين وتم اعتماد خارطة طريق للنهوض بالقطاع من خلال عدد من الإجراءات أولها خارطة طريق باقرار عدد من التشريعات الخاصة بالتعدين من خلال مجلس النواب.











وأضاف الملا أنه يوجد الآن خرائط رقمية لكل المعلومات المتاحة لأي مصنع ويستطيع ان يقدم ويحصل على كل البيانات واصبح هناك رغبة من الشركات العالميه لدخول المزايدات المطروحة.







