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برلمان

وزير البترول: خارطة طريق للنهوض بالتعدين.. وإقرار خطة جيولوجية استثمارية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 06:47 م
المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا
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فريدة محمد
قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن قطاع التعدين في مصر لم يكن يأخذ نصيبه الكافي من الاهتمام في الفترة السابقة، نظرا لعدة أسباب منها التحديات التي كانت تواجه قطاع التعدين وتم اعتماد خارطة طريق للنهوض بالقطاع من خلال عدد من الإجراءات أولها خارطة طريق باقرار عدد من التشريعات الخاصة بالتعدين من خلال مجلس النواب.


وأضاف الملا أنه يوجد الآن خرائط رقمية لكل المعلومات المتاحة لأي مصنع ويستطيع ان يقدم ويحصل على كل البيانات واصبح هناك رغبة من الشركات العالميه لدخول المزايدات المطروحة.


وقال، خلال اجتماع لجنة الصناعة برئاسة المهندس معتز محمد محمود، إن الإطار التشريعي  لم يكن  يجذب اي مستثمر في قطاع التعدين  ولم يكن بالقدر المطلوب وتم العمل على إطار آخر وهو الترويج لقدرات مصر في التعدين من خلال استخدام آليات أسهل ومحفزات في موضوع وصلاحيات أكبر في الثورة المعدنية وتم عمل خريطة جيولوجية استثماريه تم طرحها على العالم والمستمر المحلي وطرحها للسوق العالمي وكذلك نظام التراخيص الجديد ومزايدات تعبر عن هذا الفكر الجديد.
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