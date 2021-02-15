البنك المركزي: 5.1 تريليون جنيه ودائع البنوك في سبتمبر الماضي

ارتفعت ودائع البنوك إلى 5.1 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 4.9 تريليون جنيه في أغسطس السابق بفارق 200 مليار جنيه ومقارنة بـ 4.8 تريليون جنيه في يوليو 2020 بزيادة تبلغ 300 مليار جنيه.





كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول جملة ودائع الحكومة إلي 885.44 مليار جنيه في سبتمبر السابق مقابل 810.721 مليار جنيه في أغسطس 2020 ومقارنة بـ 779.14 مليار جنيه في يوليو من نفس العام.





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سجلت الودائع الحكومية بالعملة المحلية نحو 778.034 مليار جنيه في سبتمبر 2020 ومقابل 702.72 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام ومقارنة بـ672.9 مليار جنيه في يوليو الماضي.





وبلغت الودائع الحكومية بالعملة الأجنبية نحو 107.404 مليار جنيه مقابل 108.01 مليار جنيه في أغسطس السابق مقارنة بـ106.3 مليار جنيه في يوليو من نفس العام.





وسجلت الودائع غير الحكومية نحو 4.2 تريليون جنيه مقابل 4.09 تريليون جنيه في أغسطس السابق ومقارنة بـ 4.011 تريليون جنيه في يوليو 2020.