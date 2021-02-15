ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البنك المركزي: 5.1 تريليون جنيه ودائع البنوك في سبتمبر الماضي

الإثنين 15/فبراير/2021 - 06:38 م
البنك المركزي
البنك المركزي
Advertisements
محمد يحيي
ارتفعت ودائع البنوك إلى 5.1 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 4.9 تريليون جنيه في أغسطس السابق بفارق 200 مليار جنيه ومقارنة بـ 4.8 تريليون جنيه في يوليو 2020 بزيادة تبلغ 300 مليار جنيه.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول جملة ودائع الحكومة إلي 885.44 مليار جنيه في سبتمبر السابق مقابل 810.721 مليار جنيه في أغسطس 2020 ومقارنة بـ 779.14 مليار جنيه في يوليو من نفس العام.

اقرأ أيضا:
سجلت الودائع الحكومية بالعملة المحلية نحو 778.034 مليار جنيه في سبتمبر 2020 ومقابل 702.72 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام ومقارنة بـ672.9 مليار جنيه في يوليو الماضي.

وبلغت الودائع الحكومية بالعملة الأجنبية نحو 107.404 مليار جنيه مقابل 108.01 مليار جنيه في أغسطس السابق مقارنة بـ106.3 مليار جنيه في يوليو من نفس العام.

وسجلت الودائع غير الحكومية نحو 4.2 تريليون جنيه مقابل 4.09 تريليون جنيه في أغسطس السابق ومقارنة بـ 4.011 تريليون جنيه في يوليو 2020.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

خاص| البنك المركزي: ارتفاع ودائع البنوك لـ 4.9 تريليون بنهاية أغسطس الماضي

خاص| ودائع البنوك بالعملة الأجنبية تسجل 663.5 مليار جنيه في أغسطس الماضي

البنك المركزي: انخفاض الحوالات والشيكات المشتراة لعملاء البنوك إلى 176 مليون جنيه خلال شهر

تحليل.. المركزي: ارتفاع ودائع القطاع الخاص بالعملة الأجنبية لـ166.9 مليار جنيه في أغسطس

تحليل.. المركزي: 4.8 تريليون حجم السيولة المحلية للجهاز المصرفي في سبتمبر الماضي

ترشيحاتنا

لم يمش في جنازته أحد.. أسرار في حياة «زكي رستم» الطيّب الشرير

تركيا تستدعي السفير الأمريكي عقب بيان واشنطن بشأن مقتل الأتراك

8 نصائح مهمة.. هاني الناظر يحذر: الأسبوعان المقبلان أصعب فترة في حربنا مع كورونا

مرتضى منصور يعتذر عن إذاعة فيديو الفضيحة أمس.. ويؤكد: انتظروني اليوم

لا وقت للراحة.. يورجن كلوب يكشف حقيقة رحيله عن ليفربول

شوبير يفضح مؤامرة جديدة ضد نادي الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب شعبية جيل بايدن.. نيران الغيرة تصيب ميلانيا ترامب | صور

سعر جيب جراند شيروكي 2021 L في أمريكا| صور

لم يمش في جنازته أحد.. أسرار في حياة «زكي رستم» الطيّب الشرير