الصحة العالمية تسمح بالاستخدام الطارئ لـ لقاح استرازينيكا ضد كورونا

أفادت قناة " إكسترا نيوز"، في خبر عاجل بأن منظمة الصحة العالمية سمحت بالاستخدام الطارئ للقاح استرازينيكا ضد فيروس كورونا .





ومن جانبه قال الدكتور عبد الناصر أبو بكر، رئيس برنامج إدارة أخطار العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إنه فيما يتعلق بلقاح استرازينيكا، وبعد مراجعة مأمونية اللقاح في عدة مجموعات، ثبت أن اللقاح ما زال ناجحًا حتى مع كبار السن فوق الـ65 عامًا.





وأضاف أبو بكر - خلال مؤتمر صحفي للمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) اليوم /الإثنين/ - : "وحتى لو نجاح اللقاح أقل في هذه المجموعات، فإن وجود لقاح أفضل من عدم وجود لقاح".





وأوضح أنه بالنسبة للحوامل، فإن المعلومات المتاحة تؤكد وجود خطر أكبر لإصابتهن بفيروس كورونا، لذلك فقد ثبت من البيانات المتوفرة لدينا فعالية وأمان لقاح كورونا على السيدات الحوامل لذلك يمكنهن تناول اللقاح.



