زراعة النواب توافق على بيان الوزارة.. والوزير: حققنا الاكتفاء الذاتي من الدواجن

أكدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، موافقتها على بيان وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.





ومن جانبه قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير إننا لا نستورد دواجن، وحققنا تقريبا حوالى 97% اكتفاء ذاتى من احتياجاتنا وقال وزير الزراعة خلال اجتماع لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحضري " يتم إنتاج 13 مليار بيضة، و1.4 مليار طائر، ولا يتم استيراد دواجن .





وتعليقا علي ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعى حول الاستيراد قال الوزير ما يتم على الأرض أنه من الممكن ان يتم استيراد كمية قد تكون منحة لدولة اخرى، حيث يُعاد تصديرها مرة اخرى، وعلينا جميعا الحفاظ على مؤسساتنا وعدم الانسياق خلف هذه الشائعات والأخبار الكاذبة، ومن يقول أن هناك تصدير يورينى شهادة طلعت من عندي سوى تلك التي يعاد تصديرها مرة أخرى وتكون منحة لبعض الدول.





وأوضح الوزير " احد القنوات المشبوهة اجتزأت جزء من كلمته خلال عرض بيان الوزارة بالجلسة العامة بشأن تصدير الموالح، مستطردا " هل نترك الموالح حتى تتلف ويتم التخلص منها، حيث أصبحنا نحتل مراكز عالمية فى تصدير الموالح، وهذا يعنى هناك من يريد أن يشوه الصورة من خلال تصريحات مجتزأة وفى غير سياقها، وعلينا الحفاظ على وطننا، لأن الوطن فوق كل اعتبار".



