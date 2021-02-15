منظمة الصحة العالمية تتراجع بشأن تسرب كورونا من مختبر ووهان الصيني

تراجعت منظمة الصحة العالمية عن تصريحاتها حول استبعاد مختبر ووهان لعلوم الفيروسات من تسرب فيروس كورونا، مؤكدة أن الفرضيات لا تزال مطروحة حول منشأ الفيروس، وفقًا لتقرير عرضته فضائية "العربية".
وأضاف التقرير أن بعثة منظمة الصحة العالمية فى الصين قدمت العديد من المعلومات الهامة تساعد فى فهم أصل الفيروس.
ومن جهته، قال "تيدروس غييريسوس" مدير منظمة الصحة العالمية حول الأسئلة التى أثيرت بشأن إذا تم تجاهل بعض الفرضيات حول منشأ الفيروس" تحدثت مع أعضاء الفريق وأؤكد أن جميع الفرضيات تظل مفتوحة وتتطلب مزيدًا من التحليل والدراسات.
وكان رئيس بعثة المنظمة فى الصين "بيتر بن مبارك" استبعد تصريحات الأسبوع الماضي بأن يكون الفيروس انتقل من مختبر ووهان إلى العالم قائلًا "تشير النتائج إلى أن فرضية التسرب المخبري غير مرجحة لانتقال الفيروس إلى البشر وأنها ليس من ضمن الفرضيات المطروحة للدراسات المستقبلية".