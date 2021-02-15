أحمد موسى: بريطانيا تمنح الإقامة لإرهابي حاول اغتيال رئيس وزراء مصر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن بريطانيا تمنح أحد الإرهابيين المطلوبين في مصر الإقامة الدائمة؛ موضحا أن ذلك وفقا للإعلام البريطاني.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن هذا الإرهابي ياسر السري مطلوب في مصر منذ التسعينات ومتهم في العديد من القضايا؛ مشيرا إلى أن الإرهابي أقام دعوى ضد «موسى» قبل ذلك لأنه وصفه بالإرهابي في كتاباته في جريدة الأهرام.





واستنكر موسى منحه الإقامة رغم علم بريطانيا انه مطلوب في العديد من قضايا الإرهاب؛ مرددا: «قدمت أدلة بريطانيا في التسعينات تثبت انه ارهابي وليس معارض كما يدعي».





وأكد موسى، أن بريطانيا تدعم الإرهاب والإرهابيين وتمنحهم الإقامة على أراضيها؛ منوها أنها تعمل لمصالحها ولا تعمل على أمن واستقرار الدول العربية وفي مقدمتها مصر ومنحت الإقامة للإرهابي حاول استهداف الدكتور عاطف صدقي رئيس وزراء مصر في التسعينات.