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فن

محمد هنيدي ضيف أمير كرارة في "سهرانين"

الإثنين 15/فبراير/2021 - 07:58 م
محمد هنيدى مع امير
محمد هنيدى مع امير كرارة
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أحمد إبراهيم
يحل الفنان محمد هنيدي ضيفا على برنامج "سهرانين" في موسمه الرابع، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، يومي السبت والأحد المقبلين.

يكشف "هنيدي" خلال اللقاء بدايات دخوله لعالم الفن، وكواليس أعماله الكوميدية، فضلا عن رأيه في ممثلين الكوميديا حاليا. كما يتحدث عن أبرز المواقف التي تعرض لها في مسيرته الفنية، ويقدم العديد من الأغنيات خلال اللقاء بمشاركة أمير كرارة.

يذكر أن الموسم الرابع من البرنامج، بدأ يوم السبت 23 يناير الماضي، ويستضيف "كرارة" خلال الموسم مجموعة كبيرة النجوم، في مقدمتهم حكيم ويسرا وبشرى وأصالة ومحمد عبد الرحمن "توتة" ومحمد أسامة "أوس أوس" وخالد الصاوي ومحمد الشرنوبي.

برنامج "سهرانين" يقدمه الفنان أمير كرارة يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساءً على قناة ON.
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