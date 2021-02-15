مقبلون على كارثة.. برلماني يقدم طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية لهذا السبب

قال البرلماني خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، إن تم عمل طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية في موضوع المحال والمطاعم في المنازل، مضيفا أن هناك خطرا حقيقيا.





وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج 90 دقيقة، المذاع عبر شاشة المحور، مساء اليوم الاثنين، أنه: "هناك ناس مازلت مستمرة في العشوائية".





وتابع البرلماني، أنه: "هنقدر نلحق المصائب دي قبل ما تكبر وتبقي كارثة حقيقية، وسيتم الانتهاء من الأزمة بتحرك المسئولين في الدولة".





من جانبه قال الإعلامي أسامة كمال، إنه: "رد فعل كبير من المشاهدين علي تقريرنا امبارح بخصوص القنبلة الموقوتة في جسر السويس.. ناس كتير بعتت بلاغات عن أماكن فيها نفس الكارثة وهنحاول نتابع الملف.. نموذج من الرسائل زي ايمان الشافعي اللي بتقول احنا كمان عندنا نفس المشكله وبرضه حي عين شمس وشارع جسر السويس".





وأضاف كمال، أنه: "أنا بسأل ايه سبب تراجع المحليات عن تنفيذ قرارات الإزالة وننتظر لما البيت يقع على السكان. البيت اللي وقع امبارح صدر له قرار تنكيس من 34 سنة يا نهار ابيض".