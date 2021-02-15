بعد تصدر نمبر 2 الترند| القصة الكاملة لـ أزمة أحمد الفيشاوي ومحمد رمضان

اشتعلت نيران الحرب بين الفنان محمد رمضان وأحمد الفيشاوي وزوجته منذ أواخر العام الماضي، وكان سبب إشعال فتيل الأزمة زوجة الفيشاوي بعد تعليقها المسيء لمحمد رمضان.





بداية الازمة

وتعود الأزمة حينما ردت زوجة أحمد الفيشاوي على تعليق أحد أصدقائها، بعد ظهورها بسيارة فارهة طراز (مرسيدس - E CALSS COUPE)، وسعرها 2 مليون و600 ألف جنيه، التي أثارت بها الجدل.





وكتبت زوجة الفيشاوي الصغير في ردها، تلميحًا مباشرًا على الفنان محمد رمضان، إذ قالت: «زعلانه جدا جدا لاني ضد فكرة الاستعراض بحاجاتك وتفضل تتمادى لحد ما الحكاية بتبقي مرض.. زي ما بيحصل مع فنانين كتير الايام دي...اه بين حاجتك وانبسط بس مش لازم تقرف الناس ليل نهار انك (نمبر زفت وان)»، وهو الشعار الذي يرفعه «رمضان» دائمًا.









وتابعت زوجة الفيشاوي قائلة: «حرام فيه ناس لما بتشوف حد بيعمل كده بتتعقد وممكن تعمل اي حاجه عشان أسلوب الضغط النفسي للاستعراض بيخلي الناس عاوزه تكون كده ب اي طريقه وده خطر جدا»





أغنية نمبر 2

ومن ثم اعلن الفيشاوى عن تسجيل أغنية بعنوان "نمبر 2"، وهو الأمر الذى سخر منه محمد رمضان ولم ينته الخلاف عن هذا الحل، بل استمر حتى أعلن رمضان عن أغنيته الجديدة "الدبابة"، والتى يوجه فيها رسالة قوية للفيشاوى.





رد محمد رمضان

حل الفنان محمد رمضان ضيفًا على برنامج theinsider بالعربي، على تلفزيون دبي، للحديث عن أعماله الفنية، وبعض القضايا المتعلقة بشأنه، والتي أثيرت في الفترة الأخيرة.





وخلال الحلقة، رد محمد رمضان، على سؤال المذيع حول رد فعله من أغنية الفنان أحمد الفيشاوي، التي يحضر لها وتحمل اسم «نمبر 2»، وهل يراها «رمضان» سخرية، من مقولته، وأغنيته الشهيرة «نمبر وان» التي يظل يرددها دائمًا.





وعلق محمد رمضان، على سخرية أحمد الفيشاوي، قائلًا: «مفيش حد يعرف يتريق على نمبر 1.. نمبر وان هو حلم كل شخص فى الحياة، وكل إنسان فى أى مكان فى العالم، ما نقدرش نتريق على نمبر 1».





وأضاف "رمضان" خلال لقائه فى برنامج "The insider": «بقول للفيشاوى ربنا يوفقك وإن شاء الله نمبر 2 تبقى نمبر 2، الأغنية اسمها نمبر 2، وده اعتراف رسمى للعالم كله».





رمضان يستفز الفيشاوى

أشعل محمد رمضان من جديد الخلاف مع أحمد الفيشاوى وكشف عن فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، يعلن فيه عن أغنيته الجديدة "الدبابة"، ويقول فيها: "واخد قراري ولازم أكسب أي فورة، مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة".





رد قوى من الفيشاوى

الفيديو الذى نشره محمد رمضان أغضب الفيشاوى الذى قرر الرد وذلك عبر برنامج ET بالعربى فى تسجيل صوتى قائلا: "أنا في الاستوديو وأسجل أغنية (نمبر 2)، وتعليقي على اللي قاله محمد رمضان: "أنا مش هقبل اعتذارك".





أحمد الفيشاوى يطرح كليب نمبر 2