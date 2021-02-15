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فن

فستان أحمر.. زوجة تامر حسنى تحتفل بعيد الحب بإطلالة جديدة.. شاهد

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:39 م
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
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محمد بدران
حرصت المغربية بسمة بوسيل زوجه الفنان تامر حسني علي الاحتفال بعيد الحب الذي يحتفل به العالم في 14 فبراير من كل عام.


وظهرت بسمة بوسيل في الصورة بإطلالة جذابة مرتدية فستان احمر وعلقت قائلة: "قد تكون كل أيامك عيد الحب ❤️".


يذكر أن الفنان تامر حسني، اعتذر لجمهوره عن عدم تمكنه من طرح أغنية جديدة في عيد الحب.


وكتب تامر حسني عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام": "أنا لا يمكن اتسرع وانزل بعمل لسه مش جاهز، بعتذر لكم جدا جدا جدا أنا أسف كان نفسي اشارككم في اللحظة دي بالعمل دا بس ملحوقة إن شاء الله كل سنة وانتوا طيبين ويوم حب جميل عليكم".

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