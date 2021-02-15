تقرير| الحكومة تحملت 506 ملايين جنيه سنويا لصرف رواتب المعارين بالخارج

تحملت الموازنة العامة للدولة تكلفة صرف رواتب المعارين للخارج نحو 506 ملايين جنيه بنهاية العام المالي الماضي مقابل 426.1 مليون جنيه تم انفاقها فعليا بنهاية العام المالي قبل السابق.









قال تقرير حكومي اطلع "صدى البلد" على نسخة منه؛ إن الحكومة دفعت من الموازنة نحو مليون جنيه واحد تكلفة المنح التدريبية مقارنة بـ200 ألف جنيه فقط تم دفعها لذلك الغرض عن العام المالي قبل الماضي.

















وسدد الحكومة من موازنة العام المالي الماضي نحو 400 ألف جنيه في صورة تكلفة الإجازات الدراسية التي يحصل عليها الموظفون بالدولة مقابل 100 ألف جنيه كانت مخصصة لذلك الغرض في نهاية العام المالي قبل الماضي.









وتحملت الموازنة العامة مصروفات الرواتب الأساسية للعاملين بالدولة ما يقرب من 33.6 مليار جنيه في مقابل 31.1 مليار جنيه في العام المالي قبل الماضي.









وبلغت تكلفة أجور ورواتب الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية نحو 121.9 مليون جنيه مقابل 55.1 مليون جنيه في العام المالي قبل السابق.