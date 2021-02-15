برلمانية تطالب "شوقى" بزيادة عدد المدارس التجريبية فى السويس

طالبت عفاف زهران عضو مجلس النواب عن محافظة السويس الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، زيادة عدد المدارس التجريبية الرسمية في السويس لسد العجز في قاعات رياض الأطفال، والاستفادة من الخدمات التعليمية التي يقدمها هذا النوع من المدارس لا سيما تعليم اللغة الإنجليزية للصفوف الأولى.





جاء ذلك خلال حضور الدكتور طارق شوقي اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان اليوم الاثنين، وطالبت نائبة السويس من الوزير إنشاء مدارس جديدة للتعليم الصناعي المتقدمة في السويس، إذ تضم المحافظة مدرسة واحدة تستقبل كل عام ما بين 250 الى 300 طالب بمجموع يتجاوز درجات القبول بالثانوية العامة.





وطالبت من الوزير بفتح أقسام جديدة بمدارس التعليم الفنى الصناعى بالسويس مثل قسم المعدات الثقيلة والمصاعد بالسويس لتوفير خريجين مؤهلين لسوق العمل لافتة أن السويس تضم 4 موانئ تجارية وشركات حديد وصلب وتحتاج مثل هذه الأقسام .





وتقدمت زهران بسؤال لوزير عن الأسباب وراء عدم تخصيص ميزانية للتعاقد مع معلمين جدد بالرغم من العجز الملحوظ من أعضاء هيئة التدريس على مستوى الجمهورية.





وأكدت في كلمتها للوزير خلال اجتماع اللجنة على ضرورة مخاطبة رئيس الوزراء ووزير المالية لتخصيص ميزانية للتعاقد مع معلمين جدد لسد العجز الموجود بالمدارس.



