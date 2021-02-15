ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ملحمة بطولة.. أحمد موسى: الأعداء ما ناموش من لحظة الإعلان عن فيلم السرب

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:01 م
السرب
السرب
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة تقوم بإنجازات يجب أن يتم توثيقها في عدد من الأعمال الفنية مثل الاختيار والسرب؛ موضحا أنه في 15 فبراير عام 2015 أنجزت القوات الجوية عمليتها للثأر للمصريين من التنظيم الإرهابي فى ليبيا. 

وأضاف موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»: «اللقطة دي أبكت المصريين كلهم لقطة الشهداء المصريين، كان لازم الجيش العظيم والسرب الجوي يتحرك بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي».

وأكد موسى، أن فيلم السرب يجسد ملحمة بطولية للمصريين في ليبيا والقوات الجوية والجيش المصري؛ قائلا: «الضربة دي خلصت على التنظيم الإرهابي في درنة وشرق ليبيا بالكامل».

ونوه موسى، بأن القائمين على فيلم السرب استعانوا بمجموعة من المشاهد الحقيقية للعملية الأصلية؛ مرددا: «الأعداء من لحظة الإعلان عن الفيلم ما ناموش». 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

هيخافوا منه.. تامر مرسي يكشف عن البرومو الدعائي لفيلم "السرب"

6 سنوات على الضربة الجوية المصرية في ليبيا .. القاهرة تنقذ طرابلس من الفوضى وتضع خطا أحمر لـ أردوغان

دياب ينشر صورا من كواليس فيلم السرب

بعد الممر والاختيار.. «السرب» ملحمة جديدة للجيش المصري في ليبيا

مؤلف السرب: ربنا ألهمني وكلفني بفكرة الفيلم.. فيديو

يوثق بطولات الجيش المصرى فى مكافحة الإرهاب.. مخرج فيلم السرب يكشف موعد عرضه.. فيديو

ترشيحاتنا

35 مليار جنيه لـ 2.5 مليون مواطن.. إرث البدري فرغلي لـ أصحاب المعاشات

تحرك عاجل من السودان لمواجهة تداعيات الملء الثاني لسد النهضة

خوان كارلوس مصاب بمرض خطير في دبي.. الأسرة الملكية الإسبانية تكشف حقيقة الوضع الصحي للملك السابق

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني

ملحمة بطولة.. أحمد موسى: الأعداء ما ناموش من لحظة الإعلان عن فيلم السرب

أول صور للزوجة ضحية عيد الحب في الحوامدية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. السيارة الفائزة بمسابقة لكزس لتصميم السيارات

20 صورة تكشف قصة الضربة الجوية.. ننشر تفاصيل جديدة عن فيلم السرب لـ أحمد السقا

بعد تصدرها الترند.. شاهد | أجرأ إطلالات روبي التي تكشف عن أنوثتها وقوامها المثالي