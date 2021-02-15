ملحمة بطولة.. أحمد موسى: الأعداء ما ناموش من لحظة الإعلان عن فيلم السرب

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة تقوم بإنجازات يجب أن يتم توثيقها في عدد من الأعمال الفنية مثل الاختيار والسرب؛ موضحا أنه في 15 فبراير عام 2015 أنجزت القوات الجوية عمليتها للثأر للمصريين من التنظيم الإرهابي فى ليبيا.





وأضاف موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»: «اللقطة دي أبكت المصريين كلهم لقطة الشهداء المصريين، كان لازم الجيش العظيم والسرب الجوي يتحرك بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي».





وأكد موسى، أن فيلم السرب يجسد ملحمة بطولية للمصريين في ليبيا والقوات الجوية والجيش المصري؛ قائلا: «الضربة دي خلصت على التنظيم الإرهابي في درنة وشرق ليبيا بالكامل».





ونوه موسى، بأن القائمين على فيلم السرب استعانوا بمجموعة من المشاهد الحقيقية للعملية الأصلية؛ مرددا: «الأعداء من لحظة الإعلان عن الفيلم ما ناموش».