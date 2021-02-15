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توك شو

خلصنا عليه.. أحمد موسى يكشف علاقة هشام عشماوي بفيلم السرب

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:09 م
هشام عشماوي
هشام عشماوي
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر القوات الجوية بالثأر للمصريين شهداء درنة في عام 2015؛ موضحا أنه لابد من تجسيد تلك الملاحم البطولية في أفلام ودراما للأجيال القادمة. 

وأضاف موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»: «كل الشكر للشركة المتحدة على الأعمال التي تقدمها مثل الاختيار والممر والسرب والتي تكون موجعة لأعداء الوطن في كل بلاد العالم».

وأشار موسى، « لقطة استشهاد المصريين في ليبيا ابكتنا جمعيا، كان لازم الجيش العظيم والسرب الجوي يتحرك بامر من القائد الاعلي للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي».


وأكد موسى، أن فيلم السرب يجسد ملحمة بطولية للمصريين في ليبيا وللقوات الجوية والجيش المصري؛ قائلا: «الضربة دي خلصت على التنظيم الإرهابي في درنة وشرق ليبيا بالكامل».

ولفت موسى، إلى أنه راي الضربة الجوية اثناء احد اللقاءات مع قيادة كبيرة في الدولة وخرج على الشاشة وقتها وحكي للشعب ما رأي. 

وتابع موسى: « ما يحدث في فيلم السرب ليس له علاقة بالإرهابي المعدوم هشام عشماوي . .. احنا خلاص خلصنا عليه وعلى اللي وراه». 
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