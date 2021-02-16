تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل فطائر البطاطس بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وجديد .
مقادير فطائر البطاطس
للفطائر
1 كيلو بطاطس مسلوقة ومهروسة ناعم جدا
1 كوب دقيق أرز
نصف كوب نشا
ملح وفلفل
جوزة الطيب للحشوة
ملح وفلفل كمون بابريكا
ثوم بودرة
بصل بودرة
ريحان مفروم
فلفل الوان مفروم ناعم جدا
بصل مفروم
ثوم مفروم
جزرمبشور
كوسة مبشورة
مشروم مفروم
طريقة تحضير فطائر البطاطس
* ترفع جميع مقادير الحشوة على النار حتى تذبل
* ثم تترك لتبرد
* في هذه الأثناء تخلط جميع مقادير الفطائر
* ويصنع منها أقراص وتحشى بهذه الحشوة
* ثم تدخل الفريزر حتى تتماسك
* ثم تقلى في زيت قلي غزير