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مرأة

طريقة عمل مخبوزات بالطماطم فى المنزل

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:30 ص
طريقة عمل مخبوزات
طريقة عمل مخبوزات بالطماطم
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هاجر هانئ
مخبوزات بالطماطم من المعجنات الشهية و اللذيذة التى يمكنك إعدادها و تحضيرها لأفراد اسرتك فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.

مقادير مخبوزات بالطماطم
3 كوب دقيق 
نصف كوب زيت
 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
 1 باكو بيكنج بودر
 3 طماطم  مقشرة معصورة
بيضة 
ملح

- للحشو
جبنة بيضاء 

-الوجه
بيضة 

طريقة تحضير مخبوزات بالطماطم
* تخلط جميع المكونات الجافة معا في العجان ثم تضاف البيضة والطماطم تدريجيا
* تترك لتختمر حوالي ساعة
* تقسم العجينة إلى كرات ثم تفرد على شكل مستطيل
* تحشى بالجبنة وتلف على شكل اسطواني
* تترك تختمر مرة أخرى
* تدهن بصفار البيض
* تخبز في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون



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