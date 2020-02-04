طريقة عمل مخبوزات بالطماطم فى المنزل

مخبوزات بالطماطم من المعجنات الشهية و اللذيذة التى يمكنك إعدادها و تحضيرها لأفراد اسرتك فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.
مقادير مخبوزات بالطماطم
3 كوب دقيق
نصف كوب زيت
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
1 باكو بيكنج بودر
3 طماطم مقشرة معصورة
بيضة
ملح
- للحشو
جبنة بيضاء
-الوجه
بيضة
طريقة تحضير مخبوزات بالطماطم
* تخلط جميع المكونات الجافة معا في العجان ثم تضاف البيضة والطماطم تدريجيا
* تترك لتختمر حوالي ساعة
* تقسم العجينة إلى كرات ثم تفرد على شكل مستطيل
* تحشى بالجبنة وتلف على شكل اسطواني
* تترك تختمر مرة أخرى
* تدهن بصفار البيض
* تخبز في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون