حضري كيكة التفاح المقرمشة

تقدم الشيف غادة التلي، كيكة التفاح بالطبقة المقرمشة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وسريع لعشاق الكيك.
مقادير كيكة التفاح بالطبقة المقرمشة:
3 ملاعق صغيرة بيكنج باودر
2 بيض فانيلا 200 جرام زبدة نصف كوب سكر
1 كوب سكر
1 ملعقة كبيرة قرفة
2 ثمرة تفاح مبشورالطبقة المقرمشة
1 كوب دقيق 100 جرام زبدة
ثلاثة أرباع كوب سكر
سكر بودرة للوجه
طريقة تحضير كيكة التفاح بالطبقة المقرمشة:
الطبقة المقرمشة
* يخلط السكر والدقيق والزبدة ووتفرك جيدا حتى يصبح القوام مفرول
كيك
* في العجان يخفق السكر مع الزبدة ثم يضاف البيض والدقيق والسكر والفانيليا والقرفة ثم يضاف اللبن مع استمرار الخفق
* ثم يضاف التفاح وتقلب جيدا حتى تمتزج المكونات
* ثم يوضع خليط الكيك فى صينية تشيز كيك ثم ترش بطبقة المقرمشة على الوجه
* ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة ساعة حتى تمام النضج
* ثم ترش بالسكر البودرة على الوجه وتقدم