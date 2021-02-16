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مرأة

حضري كيكة التفاح المقرمشة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 12:01 م
طريقة عمل كيكة التفاح
طريقة عمل كيكة التفاح
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف غادة التلي، كيكة التفاح بالطبقة المقرمشة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وسريع لعشاق الكيك.
 
مقادير كيكة التفاح بالطبقة المقرمشة:

3 ملاعق صغيرة بيكنج باودر 
2 بيض فانيلا 200 جرام زبدة نصف كوب سكر 
1 كوب سكر
1 ملعقة كبيرة قرفة
1 كوب دقيق 100 جرام زبدة 
ثلاثة أرباع كوب سكر 
سكر بودرة  للوجه

طريقة تحضير كيكة التفاح بالطبقة المقرمشة:

الطبقة المقرمشة

* يخلط السكر والدقيق والزبدة ووتفرك جيدا حتى يصبح القوام مفرول

كيك

* في العجان يخفق السكر مع الزبدة ثم يضاف البيض والدقيق والسكر والفانيليا والقرفة ثم يضاف اللبن مع استمرار الخفق

* ثم يضاف التفاح وتقلب جيدا حتى تمتزج المكونات

* ثم يوضع خليط الكيك فى صينية تشيز كيك ثم ترش بطبقة المقرمشة على الوجه

* ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة ساعة حتى تمام النضج

* ثم ترش بالسكر البودرة على الوجه وتقدم
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