حضري كيكة التفاح المقرمشة

تقدم الشيف غادة التلي، بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وسريع لعشاق الكيك. كيكة التفاح بالطبقة المقرمشة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وسريع لعشاق الكيك.

مقادير كيكة التفاح بالطبقة المقرمشة:





3 ملاعق صغيرة بيكنج باودر

2 بيض فانيلا 200 جرام زبدة نصف كوب سكر

1 كوب سكر

1 ملعقة كبيرة قرفة

2 ثمرة تفاح مبشورالطبقة المقرمشة

1 كوب دقيق 100 جرام زبدة

ثلاثة أرباع كوب سكر

سكر بودرة للوجه





طريقة تحضير كيكة التفاح بالطبقة المقرمشة:





الطبقة المقرمشة





* يخلط السكر والدقيق والزبدة ووتفرك جيدا حتى يصبح القوام مفرول





كيك





* في العجان يخفق السكر مع الزبدة ثم يضاف البيض والدقيق والسكر والفانيليا والقرفة ثم يضاف اللبن مع استمرار الخفق





* ثم يضاف التفاح وتقلب جيدا حتى تمتزج المكونات





* ثم يوضع خليط الكيك فى صينية تشيز كيك ثم ترش بطبقة المقرمشة على الوجه





* ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة ساعة حتى تمام النضج



