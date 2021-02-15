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توك شو

الصحة: الزيادة السكانية انخفضت في 2011.. فيديو

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:43 م
الزيادة السكانية
الزيادة السكانية
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محمد القاضي
كشف الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، أسباب تفشي الزيادة السكانية في مصر.

وقال "توفيق"، خلال لقائه ببرنامج "الحياة"، عبر فضائية "الحياة اليوم"،  إن قضية الزيادة السكانية لها أثر كبير علي خطط التنمية في مصر.

وأضاف أنه تم إنشاء المجلس القومي للسكان في عام 1986، وكانت هي الفترة الوحيدة التي انخفضت فيها معدلات المواليد، وكذلك معدلات الإنجاب الكلي.

وأشار إلى أن مصر استغرقت 42 عاما لكي ينخفض معدلات الإنجاب الكلي لكل سيدة من 6 إلى 3 ، معقبا أنه لم يكن هناك سياسة واضحة لمواجهة هذه المشكلة.

وأوضح نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، أن الطامة الكبرى في الزيادة السكانية كانت بداية من عام 2010 حتى عام 2018، مشيرا إلى أنه حدث انخفاض في عدد المواليد أواخر عام 2011.

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