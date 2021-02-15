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أخبار العالم

روسيا طرف ثالث.. مبادرة كورية جنوبية غير مسبوقة لإعادة العلاقات المقطوعة مع الشمال

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:31 م
زعيما الكوريتين
زعيما الكوريتين
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على صالح
أكد تشوي مون سون، حاكم مقاطعة جانج وون الحدودية الشمالية الشرقية، اليوم الإثنين، إن دبلوماسية اللقاحات يمكن أن تساعد كوريا الجنوبية على إعادة التواصل مع الشمال بمساعدة روسيا.

وقال سون، وفقا لما أوردته وسائل إعلام كورية جنوبية: "إذا أرسلنا لقاحات من كوريا الجنوبية (مصنوعة باستخدام التكنولوجيا الروسية) - وإذا كانت روسيا وسيطًا في هذه العملية - فقد يساعد ذلك في تحسين العلاقات بين الكوريتين".

وأبرمت شركة الأدوية الكورية الجنوبية GL Rapha صفقة مع صندوق الثروة السيادية الروسي لإنتاج 150 مليون جرعة من لقاح Sputnik V كل عام. 

ويقع المصنع في مدينة تشونشيون، عاصمة مقاطعة جانج وون.

ووصف تشوي سون الإجراء أنه سيكون بداية لتعاون ثلاثي رائع بين الجميع، قائلا: ليس لدينا اتصالات مع الشمال، وسنرحب بمساعدة روسيا في هذا الصدد.

وانقطع الاتصال بين الشمال والجنوب في الصيف بعد أن اتهمت بيونج يانج سيول بالسماح لنشطاء حقوق الإنسان بتوزيع منشورات دعائية عبر الحدود. كان الانفصال بمثابة نهاية عامين من التقارب بين الكوريتين الذي بدأه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
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