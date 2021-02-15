فاروق الباز: كل دولة تكتشف شيئا عن الفضاء لابد من إبلاغه للعالم أجمع

كشف الدكتور فاروق الباز، عضو الهيئة المستشارين بهيئة الفضاء الإماراتية، أن هناك اتفاق عالمي في الأمم المتحدة أن كل المعلومات التي تأتي من الفضاء لابد أن تعرض على الجميع ولا تستطيع أن تقوم أي دولة بإخفاء أي معلومة تصل لها من الفضاء.





وأضاف الباز، في حوار عبر زووم، مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء dmc، المذاع عبر شاشة dmc، مساء اليوم الاثنين، أن عمليا كل دولة تكتشف شيئا عن الفضاء لابد أن تبلغ بها العالم أجمع.





وأكمل الدكتور فاروق الباز، عضو الهيئة المستشارين بهيئة الفضاء الإماراتية، أن عملية تكوين المسبار بدأ منذ 4 سنوات بعد أن تم اتخاذ القرار من قبل الدولة الإماراتية

وأضاف الباز، أن مسبار الأمل الإماراتي يرسل أول صورة من كوكوب المريخ، مضيفا أن المسبار يعمل بتكنولوجيا معقدة ومتطورة جدا.





وتابع عضو الهيئة المستشارين بهيئة الفضاء الإماراتية، أنه مسبار الأمل أول مهمة عربية لكشف مستقبل الأرض، مستدركا الكوكب الأحمر في غاية الأهمية لذلك نذهب لاكتشاف تفاصيله.





وتابع الدكتور فاروق الباز، عضو الهيئة المستشارين بهيئة الفضاء الإماراتية، أنه تم تجميع بعض مكونات الداخلية لمسبار الأمل الإماراتي في الولايات المتحدة الأمريكية.