وزير الأوقاف يجيب عن استفسارات النواب بشأن الاهتمام بالنشء وذوي الاحتياجات

واصلت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء استماعها اليوم لبيان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.





وعرض الوزير جهود الوزارة في مجال تدريب وتأهيل الأئمة، وفي تحسين الأحوال المالية للأئمة، وأجاب على استفسارات النواب حول جهود الوزارة في الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، وفي الاهتمام بالنشء.





وشرح الوزير اهتمام الوزارة بذلك من خلال المساجد الميسرة، والمدارس الفكرية والقرآنية والمسابقات التحفيزية، ومجلة منبر الإسلام، وإصدارات سلسلة (رؤية) للنشء بالتعاون مع وزارة الثقافة ، وهو ما كان محل تقدير اللجنة الموقرة .





توزيع الزي الأزهري