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ديني

وزير الأوقاف يجيب عن استفسارات النواب بشأن الاهتمام بالنشء وذوي الاحتياجات

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:29 م
وزير الأوقاف يجيب
وزير الأوقاف يجيب على استفسارات النواب
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عبد الرحمن محمد
واصلت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء استماعها اليوم لبيان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وعرض الوزير جهود الوزارة في مجال تدريب وتأهيل الأئمة، وفي تحسين الأحوال المالية للأئمة، وأجاب على استفسارات النواب حول جهود الوزارة في الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، وفي الاهتمام بالنشء.

وشرح الوزير اهتمام الوزارة بذلك من خلال المساجد الميسرة، والمدارس الفكرية والقرآنية والمسابقات التحفيزية، ومجلة منبر الإسلام، وإصدارات سلسلة (رؤية) للنشء بالتعاون مع وزارة الثقافة ، وهو ما كان محل تقدير اللجنة الموقرة .

توزيع الزي الأزهري
وأعلنت وزارة الأوقاف الانتهاء من توزيع الزي الأول على جميع الأئمة بوزارة الأوقاف بإجمالي نحو خمسة وأربعين ألف زي أزهري، وبدء توزيع الدفعة الأولى من صرف الزي الثاني للأئمة من الزي الأزهري، وعددهم (  2513) إمامًا، وذلك بمحافظات المنوفية – القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – القليوبية – الدقهلية – الإسماعيلية – بني سويف – الفيوم – أسوان – دمياط – مرسى مطروح – البحر الأحمر – الوادي الجديد – شمال سيناء – السويس – جنوب سيناء – بور سعيد – المنيا – قنا – الأقصر – أسيوط  والغربية .

وطالبت الوزارة الأئمة المعلن أسماؤهم عبر موقع الوزارة  الحضور إلى مقر مديرياتهم للاستلام وفق الجدول المرفق، مع الالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة الإجراءات والضوابط الاحترازية.

وسيتم توزيع الدفعة الثانية من الزي الأزهري بمقر كل مديرية إقليمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وعلى مديري المديريات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم بدءًا من الأحد 21/ 2 / 2021م وحتى الأربعاء 24/ 2 / 2021م .
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