محمد منير يفجر مفاجأة عن حفلته في إسرائيل.. فيديو

قال الفنان محمد منير، إن الفنان محمد ثروت أجمل وأفضل صوت في مصر، معقبا: "معجب كثيرا بأغاني الفنان محمد ثروت".









وأضاف "منير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: "أنا فخور إني بأنتمي لمحافظة أسوان، لأن فيها نعومة النيل وصلابة الصخور".









وأشار: "اتعرض عليا حفلة في فلسطين، والموضوع تحت الدراسة لأني لو فكرت أروح إسرائيل يبقي لازم أروح غزة وأروح المناطق الفلسطينية.. وأنا فنان والفن ليس له وطن"، موضحا: "كل أعمالي الفنية الآن بتعاون مع عناصر شابة".









وأوضح: "أسمع من الأجيال الحالية عمرو دياب، وعلي الحجار"، لافتا: "بسمع مهرجانات، والمهرجانات مش وحشة، وفيه فن كويس وفن وحش".



