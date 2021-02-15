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توك شو

محمد منير يفجر مفاجأة عن حفلته في إسرائيل.. فيديو

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:53 م
محمد منير
محمد منير
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محمد القاضي
قال الفنان محمد منير، إن الفنان محمد ثروت أجمل وأفضل صوت في مصر، معقبا: "معجب كثيرا بأغاني الفنان محمد ثروت".


وأضاف "منير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: "أنا فخور إني بأنتمي لمحافظة أسوان، لأن فيها نعومة النيل وصلابة الصخور".


وأشار: "اتعرض عليا حفلة في فلسطين، والموضوع تحت الدراسة لأني لو فكرت أروح إسرائيل يبقي لازم أروح غزة وأروح المناطق الفلسطينية.. وأنا فنان والفن ليس له وطن"، موضحا: "كل أعمالي الفنية الآن بتعاون مع عناصر شابة".


وأوضح: "أسمع من الأجيال الحالية عمرو دياب، وعلي الحجار"، لافتا: "بسمع مهرجانات، والمهرجانات مش وحشة، وفيه فن كويس وفن وحش".

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