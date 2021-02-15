صحف عالمية تسلط الضوء على اكتشاف أقدم مصنع للبيرة في سوهاج

اهتمت عدد من الصحف والمجلات العالمية بأحدث اكتشاف في مصر، وهو اكتشاف أقدم مصنع لإنتاج الجعة (البيرة) في مصر والعالم، وهو مصنع أبيدوس للبيرة.





وشملت هذه الصحف، شبكة بي بي سي البريطانية، وصحيفة صن البريطانية، وشبكة سي إن إن الأمريكية، ومجلة الفيزياء البريطانية، وكل منها اهتم بنشر تقرير عن اكتشاف علماء الآثار في مصر لما يمكن أن يكون أقدم مصنع بيرة معروف في العالم، حيث يعود تاريخه إلى 5000 عاما.





وتم اكتشاف بقايا مصنع البيرة في مدينة أبيدوس القديمة، محافظة سوهاج في مصر حاليا، واكتشفها فريق مصري أمريكي مشترك، في مقبرة قديمة في الصحراء.





ووجدوا عددًا من الوحدات التي تحتوي على حوالي 40 وعاءً تستخدم لتسخين خليط من الحبوب والماء لصنع البيرة، ومن المرجح أن يعود تاريخ مصنع الجعة إلى عهد الملك نارمر، وفقًا للبيان الصادر عن المجلس الأعلى للآثار، وتقول فيه إنها تعتقد أن الاكتشاف هو "أقدم مصنع بيرة عالي الإنتاج في العالم".





وكان قد حكم الملك نارمر قبل أكثر من 5000 سنة، وأسس الأسرة الأولى ويعتبر موحد مصر، ويتكون مصنع البيرة من 8 مساحات كبيرة، يبلغ طول كل منها 20 مترًا، وتحتوي كل منها على حوالي 40 أواني خزفية مرتبة في صفين، وفقًا للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، مصطفى وزيرى.





ونقل بيان صادر عن وزارة السياحة المصرية عن عالم الآثار والرئيس المشارك للبعثة ماثيو آدمز من جامعة نيويورك قوله: "ربما تم بناء مصنع الجعة في هذا المكان خصيصًا لتوفير الطقوس الملكية التي كانت تجري داخل مرافق جنازة ملوك مصر"، ويُعتقد أنه تم إنتاج البيرة على نطاق واسع ، حيث تم صنع حوالي 22400 لتر (5000 جالون) في المرة الواحدة.





وقال البيان "تم العثور على أدلة على استخدام الجعة في طقوس القرابين خلال أعمال التنقيب في هذه المنشآت، وتعد أبيدوس واحدة من أقدم مدن مصر القديمة وتضم مقابر ومعابد واسعة وتقع المنطقة في محافظة سوهاج الجنوبية ، في صعيد مصر وأحد أشهر المواقع السياحية في البلاد.





ويذكر أن اكتشفت بعثة تعمل بالقرب من الإسكندرية عدة مومياوات منذ حوالي 2000 عام بألسنة ذهبية داخل أفواهها، في وقت سابق من الشهر الجاري.