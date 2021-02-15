ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

صحف عالمية تسلط الضوء على اكتشاف أقدم مصنع للبيرة في سوهاج

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:58 م
أقدم مصنع للبيرة
أقدم مصنع للبيرة
Advertisements
أماني إبراهيم
اهتمت عدد من الصحف والمجلات العالمية بأحدث اكتشاف في مصر، وهو اكتشاف أقدم مصنع لإنتاج الجعة (البيرة) في مصر والعالم، وهو مصنع أبيدوس للبيرة.

وشملت هذه الصحف، شبكة بي بي سي البريطانية، وصحيفة صن البريطانية، وشبكة سي إن إن الأمريكية، ومجلة الفيزياء البريطانية، وكل منها اهتم بنشر تقرير عن اكتشاف علماء الآثار في مصر لما يمكن أن يكون أقدم مصنع بيرة معروف في العالم، حيث يعود تاريخه إلى 5000 عاما.

وتم اكتشاف بقايا مصنع البيرة في مدينة أبيدوس القديمة، محافظة سوهاج في مصر حاليا، واكتشفها فريق مصري أمريكي مشترك، في مقبرة قديمة في الصحراء.

ووجدوا عددًا من الوحدات التي تحتوي على حوالي 40 وعاءً تستخدم لتسخين خليط من الحبوب والماء لصنع البيرة، ومن المرجح أن يعود تاريخ مصنع الجعة إلى عهد الملك نارمر، وفقًا للبيان الصادر عن المجلس الأعلى للآثار، وتقول فيه إنها تعتقد أن الاكتشاف هو "أقدم مصنع بيرة عالي الإنتاج في العالم".

وكان قد حكم الملك نارمر قبل أكثر من 5000 سنة، وأسس الأسرة الأولى ويعتبر موحد مصر، ويتكون مصنع البيرة من 8 مساحات كبيرة، يبلغ طول كل منها 20 مترًا، وتحتوي كل منها على حوالي 40 أواني خزفية مرتبة في صفين، وفقًا للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، مصطفى وزيرى.

ونقل بيان صادر عن وزارة السياحة المصرية عن عالم الآثار والرئيس المشارك للبعثة ماثيو آدمز من جامعة نيويورك قوله: "ربما تم بناء مصنع الجعة في هذا المكان خصيصًا لتوفير الطقوس الملكية التي كانت تجري داخل مرافق جنازة ملوك مصر"، ويُعتقد أنه تم إنتاج البيرة على نطاق واسع ، حيث تم صنع حوالي 22400 لتر (5000 جالون) في المرة الواحدة.

وقال البيان "تم العثور على أدلة على استخدام الجعة في طقوس القرابين خلال أعمال التنقيب في هذه المنشآت، وتعد أبيدوس واحدة من أقدم مدن مصر القديمة وتضم مقابر ومعابد واسعة وتقع المنطقة في محافظة سوهاج الجنوبية ، في صعيد مصر وأحد أشهر المواقع السياحية في البلاد.

ويذكر أن اكتشفت بعثة تعمل بالقرب من الإسكندرية عدة مومياوات منذ حوالي 2000 عام بألسنة ذهبية داخل أفواهها، في وقت سابق من  الشهر الجاري.
صحف عالمية تسلط الضوء على اكتشاف أقدم مصنع للبيرة في سوهاج
صحف عالمية تسلط الضوء على اكتشاف أقدم مصنع للبيرة في سوهاج
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اكتشاف أقدم حقول الأرز في العالم.. لن تصدق ما وجدوه بها

الافتتاح قريبا .. السياحة والآثار تنتهي من تطوير معبد إيزيس بأسوان..صور

حقيقة لعنة الفراعنة.. وسر قصة الزئبق الأحمر.. زاهي حواس يكشف أسرار لأول مرة مع أحمد موسى

حكاية معبد إيزيس أسوان إضافة جديدة للخريطة السياحية.. فيديو وصور

اكتشاف يغير التاريخ.. العثور على اسم ملكة فرعونية جديدة لأول مرة في التاريخ

الكشف عن ما يعتقد أنه أقدم مصنع لصناعة الجعة بأبيدوس

ترشيحاتنا

بعد تصدرها التريند.. 10 إطلالات لـ دنيا سمير غانم أثارت الجدل

الزموا البيوت .. الأرصاد: أمطار رعدية وعواصف خلال ساعات .. فيديو

الصحة العالمية تسمح بالاستخدام الطارئ لـ لقاح استرازينيكا ضد كورونا

بعد زفاف دينا داش.. هجوم على صور المشاهير في ساحات المساجد: انتهاك لحرمتها

لا وقت للراحة.. يورجن كلوب يكشف حقيقة رحيله عن ليفربول

الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يتأخر أمام أرمينيا بينفيلد 0-2 في البوندسليجا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق فورد فوكاس الجديدة في مصر .. السعر والمواصفات

تبدأ من 165 ألفا .. مواصفات كيا سول وسعرها في سوق المستعمل

ببدلة بيضاء.. أروى تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها