حلول سحرية للخروج من حالات الاكتئاب ..فيديو

كشف الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أثر التغييرات المناخية في الحالة النفسية والمزاجية للمصريين.





وأضاف "فرويز"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، تقديم الإعلامي تامر أمين، "انتشار الوباء العالمي كورونا أثر بالسلب في الحالة المزاجية للمواطنين، ويصيب البعض منهم بالاكتئاب".





وقال "أنصح المواطنين بالبحث عن كل ما يسعده سواء كان بوجبة غذائية يحبها أو شخص يستريح له، نفسيا للتخلص من حالة الإحباط التي قد تصيبه نتيجة الأخبار المتداولة واليومية على الإصابات بكورونا".





واختتم أستاذ الطب النفسي "ابحث عن ما يسعدك فهو السبيل للخروج من أي اكتئاب يصيبك".