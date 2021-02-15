أوهام أردوغان.. لماذا هدد الرئيس التركي بقطع العلاقات مع أمريكا؟

انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، رد الولايات المتحدة على مقتل 13 رهينا تركيًا في شمال العراق على يد مسلحين أكراد في اليوم السابق، قائلًا إنه لم يكن قويًا بما يكفي.





وادعت تركيا أن حزب العمال الكردي، المعروف أيضًا باسم حزب العمال الكردستاني، أعدم الرهائن في كهف في المنطقة الكردية بالعراق، ما أثار غضب الحكومة التركية.





وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا نددت فيه بالعملية لكنها أشارت إلى أن دور حزب العمال الكردستاني لا يزال مؤكدًا.

وقال البيان "نقف مع تركيا حليفتنا في الناتو ونقدم تعازينا لأسر الذين فقدوا في القتال الأخير"

وأضاف "إذا تأكدت أنباء مقتل مدنيين أتراك على يد حزب العمال الكردستاني، منظمة إرهابية، فإننا ندين هذا العمل بأشد العبارات الممكنة".





واعتبر أردوغان البيان على أنه عدم دعم من إدارة بايدن وهدد بإنهاء العلاقة بين البلدين.

وقال أردوغان إن تركيا قتلت 42 إرهابيا في مخابئهم وكهوفهم خلال المرحلة الأولى من عملية Claw-Eagle 2 في شمال العراق.

وأضاف "إذا كانت الولايات المتحدة تريد مواصلة تحالفنا عالميًا وفي حلف شمال الأطلسي ، فعليك إذن التوقف عن الوقوف إلى جانب الإرهابيين".

وتابع أن "دماء الأبرياء الذين استشهدوا في شمال العراق ملقاة على أيدي كل من يدافع عن إرهابيي حزب العمال الكردستاني ويؤيدهم ويتعاطف معهم".





علاقة الولايات المتحدة بحزب العمال الكردستاني معقدة، حيث تعتبر تركيا حليفتها المسلحين جماعة إرهابية لكنها قادت أيضًا قوات سوريا الديمقراطية التي ساعدت الجنود الأمريكيين على هزيمة تنظيم داعش هناك.

واحتدم الصراع التركي الكردي منذ ما يقرب من 40 عامًا وغالبًا ما يختبر علاقة تركيا بالولايات المتحدة.

ويسيطر الأكراد على جيوب من الأراضي في سوريا بالقرب من الحدود التركية ويأملون في بلدهم، وهو ما ترفضه تركيا.





وطمأن وزير الخارجية أنطوني بلينكين أنقرة، اليوم الاثنين، بأن واشنطن تلقي باللوم على حزب العمال الكردستاني في إعدام 13 تركيًا مختطفًا في شمال العراق، بعد أن وصفت تركيا بيانًا أمريكيًا سابقًا بشأن عمليات القتل بأنه "مزحة".



