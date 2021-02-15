ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تشيلسي يتقدم على نيوكاسل 2-0 في البريميرليج

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:51 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
تقدم تشيلسي على نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين، في النصف الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.


أولفييه جيرو حل بديلًا لـ تامي إبراهام بعد إصابته، ليسجل الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة 31.


وأضاف الألماني تيمو فيرنر الهدف الثاني للبلوز في الدقيقة 39 لينتهي الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدفين نظيفين.


وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

في حراسة المرمى:كيبا

خط الدفاع:سيزار أزبيلكويتا - كريستنسن - أنتوني روديجير 

خط الوسط: هودسون أودوي - جورجينيو - ماتيو كوفاسيتش - ماسون ماونت - ماركو ألونسو

خط الهجوم: تامي إبراهام - تيمو فيرنر
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تشيلسي يتفوق على وست هام بثلاثية في البريميرليج

تشكيل مباراة تشيلسي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

تشيلسي يتقدم على أستون فيلا بهدف في الشوط الأول

أستون فيلا يتعادل 1-1 مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي

حكيم زياش يقود تشكيل تشيلسي أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تشيلسي للدور الرابع من كأس الاتحاد برباعية في شباك موركامبي

ترشيحاتنا

تعرف على دور أحمد السقا في فيلم السرب

تبدأ من 165 ألفا .. مواصفات كيا سول وسعرها في سوق المستعمل

اشتباكات بين أنصار المرشحين فى انتخابات محامين جنوب القاهرة

التنمية المحلية توجه نصيحة هامة للمواطنين قبل بداية موجة الطقس السيئ ..فيديو

قرار عاجل من أمن المنيا بشأن صاحب رحلة الحمار

فرج عامر يكشف مفاجأة غير سارة من اتحاد الكرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق فورد فوكاس الجديدة في مصر .. السعر والمواصفات

تبدأ من 165 ألفا .. مواصفات كيا سول وسعرها في سوق المستعمل

ببدلة بيضاء.. أروى تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها