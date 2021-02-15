عايزين ميداليات.. رئيس اتحاد اليد: تكوين منتخب قومي سيدات لا يجب أن يكون للمشاركة فقط

أكد هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، أن هناك منتخبات للسيدات لكرة اليد واعدة للناشئات، موضحًا أنه يأمل في تكوين القائمة الأساسية لمنتخبات اليد للاعبات المنتخب المصري القومي.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن وجود منتخب ليس فقط ليكون شكليًا، إذ أنه لابد أن يتم إحراز الميداليات والجوائز من البطولات، مؤكدًا أن اللاعبات الشابات يحصلوا على جوائز متعددة وتميز كبير لنا.





وتابع: "لابد أن يكون هناك قاعدة لاختيار اللاعبات للعب في البطولات الدولية"، موضحًا أنه اجتمع مع اللاعبات وطلب تكوين منتخب أول للسيدات على أسس عالية وفكر جيد، مضيفًا: "أخر منتخب شارك في بطولة دولية حصل على مركز الـ23 من الـ24".