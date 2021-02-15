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أخبار العالم

قرار عاجل من رئيس وزراء العراق بعد قصف مطار أربيل

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:34 م
رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
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قسم الخارجي
وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين، بتشكيل لجنة تحقيق بشأن القصف الذي طال محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كردستان العراق، لمعرفة الجهة التي تقف وراء حادث سقوط عدد من الصواريخ على مطار أربيل الدولي ومقترباته مساء الإثنين، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.

وسبق أن أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان استهداف مطار أربيل الدولي بعدد من الصواريخ.

فيما أفادت شبكة "رووداو" بسقوط 5 صواريخ في حي وزيران بأربيل، بعضهم سقط في مناطق مكتظة بالسكان، كما سقط أحد الصواريخ قرب جدران أحد المنازل.

ووجهت وسائل إعلامية اتهامات إلى ميليشيا الحشد الشعبي بإطلاق الصواريخ التي سقطت في أربيل.
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