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الكواليس مليئة بالحماس.. مؤلف السرب: الفيلم خدمة للوطن ويشارك فيه نجوم من مصر وخارجها

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:46 م
السرب
السرب
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هاني حسين
كشف عمر عبد الحليم، مؤلف  فيلم السرب، عن تفاصيل الفيلم الذي يسرد بطولة من بطولات الجيش، والقصاص لشهدائنا في ليبيا، ومكافحة الإرهاب.

وقال عمر عبد الحليم، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، "حصلت على المعلومات والتفاصيل من القوات المسلحة حول قضية القصاص لشهدائنا ومحاربة الإرهاب".

وأضاف عمر عبد الحليم "حرب الإرهاب شرسة، بدأها الرئيس السيسي منذ 6 سنوات، ويتم تطهير سيناء وكافة ربوع الوطن من العناصر الإرهابية".

وتابع عمر عبد الحليم "أثناء كتابة فيلم السرب كنت على علم بتواجد نجوم كثيرين من مصر وخارجها، فيلم السرب يحمل قضية مهمة، ويتحدث عن  الفكر الإرهابي ودوافع تمويله ورعايته وتشريح نفسية وأنواع وأنماط التكفيريين والإرهابيين".

وأكد عمر عبد الحليم "المشاركة في فيلم السرب خدمة للوطن، وكواليس الفيلم مليئة بالحماس والطاقة الإيجابية".

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