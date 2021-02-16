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محافظات

لإزالة المعوقات.. محافظ بني سويف يناقش مع السكرتير العام سير العمل في منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 07:50 ص
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
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محمد عبدالحليم
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريرًا بشأن متابعة أعمال اللجنة الخاصة بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والمشكلة بقرار من المحافظ،والتي يترأسها  اللواء جمال مسعود السكرتير العام وتضم في عضويتها : محمد صفوت مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين "مقررًا  للجنة" ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية والجهات والمصالح الحكومية المعنية . 

وتضمن التقرير الذي عرضه اللواء جمال مسعود السكرتير العام،الإشارة إلى أن  الاجتماع الأخير للجنة تناول مناقشة ومتابعة سير العمل بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة للوقوف علي الإيجابيات والسلبيات،والخطوات الواجب اتخاذها لتفعيل المنظومة  بالشكل الذي يسهم في  الاستجابة لشكاوى ومطالب المواطنين من خلال سرعة فحص الشكاوي وعرضها على الجهات المعنية والرد عليها من خلال إدارة خدمة المواطنين. 

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وتناول الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء الخاصة بمنظومة الشكاوى الحكومية في الفترة من يناير 2020حتى 31 ديسمبر الماضي ،وتضمنت توضيح الإيجابيات معوقات العمل خلال الفترة المذكورة، ومناقشة الآليات المطلوبة للتغلب على تلك المعوقات وإزالتها لرفع مؤشرات الأداء السنوى للمحافظة في معدلات الاستجابة للشكاوى والمطالب من خلال التأكيد على أهمية الإسراع في الرد على الشكاوى والتنسيق بين الجهات المختصة لتذليل أية معوقات  يمكن أن تؤثر على عملية الرد علي الشكوى أو تأخيرها . 

وأشار السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ لأعضاء اللجنة بأهمية سرعة الرد على الشكاوى المتأخرة بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات، والتشديد على سرعة التعامل مع الشكاوى التي يتم نشرها في وسائل الإعلام المختلفة خاصة المشاكل الجماهيرية ،وذلك من خلال الفحص الميداني على أرض الواقع وسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لسرعة الاستجابة ،وأيضا  المشكلات التي ترد على التطبيقات التي أتاحتها رئاسة الوزراء والتنمية المحلية"خطوط ساخنة وجروبات على الواتس"والرد عليها في أسرع وقت ممكن، بجانب التأكيد على التعامل السريع مع الشكاوى الخاصة بالبناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والإشغالات والتراخيص ، مع متابعة الشكاوى التي تستلزم تنسيقًا بين الجهات والوزارات المعنية خارج المحافظة . 

ولفت السكرتير العام إلى أن المحافظة تبذل جهوداُ كبيرة لرفع مستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين وفحص شكواهم وسرعة الرد عليها " بحسب طبيعة كل شكوى "،منوها عن تكليفات المحافظ بمتابعة الدورية لمنظومة الشكاوى الموحدة والاستمرار في تقديم كافة الخدمات وحل مشاكل المواطنين . 

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